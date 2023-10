In der Industrialisierung wurde er begradigt, was Tiere und Menschen ferngehalten und Hochwasser begünstigt hat - jetzt ist der Hillesheimer Bach zurück in seinem historischen Bett.

Im neuen Rückhaltebecken haben sich von selbst Schilf, Weiden und Stauden angesiedelt. Im Fall eines Hochwassers kann es 7.500 Kubikmeter Wasser fassen. SWR Anna-Carina Blessmann Der Hillesheimer Bach donnert nicht mehr schurgerade durch die Stadt, sondern kann ruhig durch sein kurviges Bachbett mäandern. SWR Anna-Carina Blessmann Am Sportplatz konnte der Bach nicht ganz in sein altes Bett zurückverlegt werden. Dafür wurden 120 Meter gewonnen, indem er daran vorbei geleitet wird. SWR Anna-Carina Blessmann Links fließt ruhig der Bach. Wenn er bei Starkregen überläuft, kann er rechts durch das Gitter über die alten Kanalrohre direkt in das Rückhaltebecken abfließen. SWR Anna-Carina Blessmann Von der Renaturierung profitiert nicht nur der Bach, sondern auch die Kinder: Sie können auf der neuen Wasserspielanlage spielen ... SWR Anna-Carina Blessmann ... oder daneben auf dem neuen Spielplatz. SWR Anna-Carina Blessmann