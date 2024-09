per Mail teilen

Jacques Schneider fiebert seiner Premiere auf der Bank der Gladiators entgegen. Und hofft auf Revanche für den verpassten Bundesliga-Aufstieg. Am Freitag im Basketball-Pokal gegen Frankfurt.

Es ist der 24. Mai 2024. Triers Basketballer sind nur zwölf Sekunden entfernt vom Aufstieg in die Bundesliga, führen gegen Frankfurt 73:71. Doch Frankfurt dreht das Spiel vier Sekunden vor Ende mit einem Dreipunktewurf. Im Entscheidungsspiel wenige Tage später fängt Frankfurt die Gladiators auf der Ziellinie zum Bundesligaaufstieg ab.

Wenn ich an das Spiel gegen Frankfurt denke und an die volle Arena, dann bekomme ich Gänsehaut.

Am Freitag treffen sich die beiden Mannschaften in der Arena Trier wieder (13.09.2024 - 20:00 Uhr, Arena Trier). In der ersten Runde des Deutschen Basketball-Pokals. Die Rollen sind dieses Mal klarer verteilt als im Mai.

Triers Basketballer gegen Frankfurt Außenseiter

Frankfurt ist jetzt in der 1. Bundesliga. Trier weiterhin eine Liga drunter. Die Gäste seien daher klar der Favorit, sagt der neue Gladiators Chefcoach Jacques Schneider. Allein schon wegen des höheren Etats von Basketball-Bundesligisten. Aber er freue sich auf den Saisonauftakt im Pokal. "Jedes Mal, wenn ich an das Spiel gegen Frankfurt denke, und an die volle Arena, dann bekomme ich Gänsehaut."

Jacques Schneider hat Triers Trainerlegende Don Beck an der Seitenlinie beerbt. Ein Jahr lang war Schneider Becks Co-Trainer bei den Gladiators. IMAGO Christian Becker

Viele Spieler aus der vergangenen Saison sind auch in dieser Spielzeit weiterhin bei den Basketballern der Gladiators unter Vertrag. Daher ist die Vorfreude auf eine Revanche groß.

Das kann nicht sein, dachten wir. Aber der Basketball-Gott wollte sich das Duell unbedingt nochmal anschauen.

Die Gladiatorsspieler trauten ihren Augen nicht, als ihnen die Pokalauslosung ausgerechnet Frankfurt bescherte, erzählt Marco Hollersbacher: "Das kann nicht sein, dachten wir. Aber der Basketball-Gott wollte sich das Duell unbedingt nochmal ansehen. Das ist auch für die Fans der Hammer."

Wiedersehen mit Ex-Trierer Basketballer Garai Zeeb

Die Frankfurt Skyliners haben nach dem Aufstieg in die Bundesliga aufgerüstet. Vom Kader der vergangenen Saison sind nur vier Spieler übrig geblieben. Einer der vielen neuen Frankfurter ist in Trier ein alter Bekannter. Spielmacher Garai Zeeb spielte zwei Jahre lang für die Gladiators. Jetzt geht er mit Frankfurt in die Bundesliga.

Garai Zeeb trug von 2021 bis 2023 das Trikot der Gladiators. Jetzt wechselt er aus Karlsruhe in die Bundesliga nach Frankfurt. IMAGO ULMER Pressebildagentur

Wegen der besonderen Brisanz des Spiels hoffen die Gladiators auf eine volle Halle zum Saisonauftakt im Pokal. Einen Tag vor dem Spiel sind laut Gladiators über 3000 Tickets im Vorverkauf weggegangen. Kommende Woche startet das Team dann in die neue Zweitligasaison. Dort empfangen Triers Basketballer Bundesligaabsteiger Tübingen.