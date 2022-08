Rund 1,5 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Rheinland-Pfalz. Am Sonntag wird ihnen in Gerolstein mit einem großen Fest gedankt.

Seit Dienstag wird in Gerolstein zwischen Bahnhof und Postgebäude die große SWR-Bühne aufgebaut. SWR Anna-Carina Blessmann Vor dem Bahnhof in Gerolstein bietet der SWR dem Publikum am Sonntag ein Rahmenprogramm und abends die große Live-Sendung zur Ehrensache. SWR Anna-Carina Blessmann Mit den Gerolsteiner Dolomiten im Hintergrund können sich Besucherinnen und Besucher hier am Sonntag über die Arbeit Ehrenamtlicher in Rheinland-Pfalz informieren. SWR Anna-Carina Blessmann Neben dem Bühnenprogramm wird es am Kyllufer auch einen Marktplatz geben, auf dem sich rund 50 ehrenamtliche Gruppen, Vereine und Initiativen präsentieren. SWR Anna-Carina Blessmann