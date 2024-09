per Mail teilen

Eine unbekannte Person soll am Samstag im Bahnhof Konz-Mitte eine 53-jährige Frau aus einem Zug geschubst haben. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In Konz bei Trier ist eine Frau von einer anderen Person aus einem Zug gestoßen worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 11 Uhr. Die 53-jährige Frau sei mit ihrer Tochter unterwegs gewesen, als eine unbekannte Person sie während eines Halts in Konz-Mitte aus dem Zug geschubst habe.

Die Frau sei daraufhin auf den Bahnsteig gestürzt und habe sich schwer verletzt. Sie wurde stationär im Krankenhaus behandelt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, soll sich per Telefon unter 0651 - 436780 bei der Bundespolizei Trier melden.