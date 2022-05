Falsche Polizisten fingieren Kontrolle

Die Bundespolizei Trier warnt aktuell vor falschen Polizisten im Bereich Gerolstein. Vergangene Woche hielten zwei Männer in einem dunkelfarbenen Auto mit Altenkirchener Kennzeichen einen Soldaten an. Dazu zückten sie eine Anhaltekelle mit der Aufschrift "Bundespolizei". Die beiden nicht uniformierten Männer gaben sich als Polizisten aus und gaben an, den Fahrer kontrollieren zu wollen. Als der Fahrer die Dienstausweise beider sehen wollte, verweigerten diese das. Der Soldat fuhr daraufhin einfach weiter. Die Bundespolizei Trier weist darauf hin, dass zivile Polizeibeamte spätestens auf Nachfrage ihren Dienstausweis vorzeigen. Des Weiteren nutzt die Bundespolizei Trier ausschließlich Anhaltekellen mit der Aufschrift "Polizei". Zeugenhinweise an die Bundespolizei Trier.