Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat sein ständiges Impfzentrum verlegt. Corona-Impfungen finden ab heute nicht mehr in der Turnhalle der Bitburger Housing statt, sondern in einer ehemaligen Arztpraxis in der Brodenheckstraße 18a. Als Grund gibt die Kreisverwaltung gesunkene Impfzahlen an. Außerdem solle die Turnhalle wieder für den Sportunterricht von Schulen genutzt werden.