Die mobile Arztpraxis hilft in Speicher

In Speicher gibt es keine Hausarztpraxis für Kassenpatienten mehr. Die mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung hilft ein paar Monate aus.

Das kommt vor allem auf dem Land in Rheinland-Pfalz immer häufiger vor – die Hausarztpraxis schließt, der Arzt geht in Ruhestand und es gibt niemanden, der die Praxis übernimmt. In Speicher, einer kleinen Stadt mit 3800 Einwohnern im Eifelkreis Bitburg Prüm, da gab es vor ein paar Jahren noch vier Hausarztpraxen. Jetzt gibt es für Kassenpatienten gar keine mehr. Noch bis Januar hilft die mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung aus.