Langeweile in den Sommerferien? Wir haben ein paar Ideen für alle, die zu Hause bleiben und gerade nach Action suchen. Die besten Ziele für einen kleinen Adrenalinkick.

Mountainbiken in ehemaligen Lavagruben der Vulkaneifel

Der Trailpark Vulkaneifel ist ein Abenteuerspielplatz für Mountainbiker. Ob gemütlich oder im Racing-Modus, die insgesamt 850 Kilometer Wegenetz haben für jeden Fahrer die passende Strecke. Manche davon dürfen aufgrund ihrer Gefährlichkeit nur in eine Richtung befahren werden. Diese Touren sind speziell ausgewiesen und führen durch ehemalige Lavagruben. Dabei lernen die Biker auf rasanten Abfahrten, ihr Fahrrad zu kontrollieren.

Einige Mountainbike-Touren in den Lavagruben der Vulkaneifel dürfen aufrgund ihrer Gefährlichkeit nur in eine Richtung befahren werden. www.inmedia.info

In Manderscheid kann man fast wie in den Alpen klettern

Mit Hängeseilbrücke und anspruchsvollen Abschnitten erreicht der Klettersteig in Manderscheid durchaus alpinen Charakter. Eine sportliche Herausforderung, die spätestens auf dem dritten Abschnitt an der Niederburg eine sehr gute Kondition erfordert. Dabei ist eine Kletterausrüstung zu Sicherungszwecken absolute Pflicht. Diese kann an der Tourist-Info Manderscheid ausgeliehen werden.

Einige Abschnitte am Klettersteig Manderscheid erfordern höchste Konzentration. CC BY-SA GesundLand Vulkaneifel/phormat.de

Rodeln im Sommer in Saarburg

In den Rodel steigen und losfahren. In Saarburg hat man dabei eine grandiose Aussicht auf die Stadt. Mitten in der Natur führt die Strecke durch viele Kurven ins Tal hinab. Wie schnell, das kann jeder Fahrer selbst entscheiden.

Die Sommerrodelbahn in Saarburg ist 530 Meter lang. Sommerrodelbahn Saarburg

Mit dem Paraglider über die Mosel schweben

Faszination Fliegen bieten die Moselglider Schweich. Dabei schwebt man mit einem Paraglider lautlos über die abwechslungreiche Landschaft der Eifel. Ob zwischen den Weinbergen oder über die Maare - mit einem Tandem-Piloten kann jeder die Welt aus einer ganz neuen Perspektive sehen. Oder an einem Schnuppertag solo ausprobieren.

Ein Flug mit dem Paraglider dauert zwischen 5 und 20 Minuten. Moselglider.de

Unterschiedliche Parcours im Waldseilgarten Erbeskopf

Von gemütlichen drei bis hin zu schwindelerregenden 15 Metern Höhe bietet der Waldseilgarten Highlive am Erbeskopf jedem Kletterer spannende Hochseilakrobatik. Zwischen den Plattformen sind weitere Hindernisse eingebaut. Der Flug über Seilbahnen bringt zusätzlichen Spaß.

Der Waldseilgarten Erbeskopf bietet verschiedene Parcours für Anfänger oder Profis. Waldseilgarten Highlive

Wasserski fahren im Wakepark Triolago

Action auf oder über dem Wasser wird im Wakepark Triolago in Riol geboten. Ob mit dem Wakeboard oder Wasserski, bei diesen rasanten Sportarten kann man sich mit oder ohne Sprung voll austoben. Wer trocken bleiben möchte, nutzt einfach Deutschlands ersten Kletterpark über dem Wasser. Hier kann jeder Kletterer bis an seine Grenzen gehen, da Fehltritte lediglich mit nasser Kleidung bestraft werden.

Gut festhalten heißt es beim Wakeboard fahren in Riol. Wakepark Triolago

Virtuelle und reale Action werden im BattleKart vereint

Beim BattleKart Trier in Kenn werden Videospiel und reales Kartfahren vereint. In einem elektrisch angetriebenen Kart fährt der Spieler über eine Strecke. Extra beleuchtete Bonus-Felder können bei Überfahrt aktiviert werden. Danach kann man z.B. virtuelle Raketen auf die Gegner abfeuern und deren Fahrt dadurch beeinflussen.

Echtes Kart fahren, aber wie in einem Videospiel - das verspricht BattleKart. BattleKart Trier

Freier Fall aus 4.000 Meter Höhe über Trier

In Trier können Adrenalinjunkies beim Tandem-Fallschirmsprung den extremen Kick finden. Aus einer Höhe zwischen 3.000 und 4.000 Meter geht es erst einmal ungebremst im freien Fall in die Tiefe. Dabei wird eine Geschwindigkeit von ungefähr 200 Kilometern pro Stunde erreicht. In 1.500 Metern Höhe öffnet der Schirm, danach kann man die Aussicht über der Eifel genießen.

Beim Fallschirm-Tandemsprung über Trier fällt man zunächst ungebremst in die Tiefe. FSC Trier e.V.

Die Motocross-Trainingsstrecke in Riol wurde umgebaut

Laut, schmutzig und schnell. Das ist Motocross. Je nach Bodenbeschaffenheit sind Staub schlucken oder Schlammspritzer garantiert. Der MSC Reil lässt Gastfahrer an ausgewiesenen Tagen auf seine Strecke. Diese können sich auf Quad, Motocross und Motorrad-Gespannen austoben.