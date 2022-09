So geht Autokino in der Eifel: 239 Traktoren kamen am Freitag zum Treckerkino an die Burg Dudeldorf. Da gerät der Film schnell mal zur Nebensache.

Logenplatz in rot und bester Aublick. Wenn jetzt noch die Sonne untergeht kann die 17. Auflage des Treckerkinos in Dudeldorf starten. SWR NIcole Mertes Sehen und gesehen werden: Schon die Ankunft der Traktoren zum "Treckerkino" ist ein Schauspiel für sich. Vor allem die älteren Modelle ziehen alle Blicke auf sich. SWR NIcole Mertes Bei den moderneren Traktoren ist die Schaufel der ideale Sitzplatz. Gut gepolstert geht´s dann später in die Höhe. SWR NIcole Mertes Das Wohnzimmer auf der Traktorschaufel: Da kann kein normales Kino mithalten. SWR NIcole Mertes Seit der ersten Auflage 2004 ist das Treckerkino in Dudeldorf ein ganz besonders toller Anblick, wenn die Dämmerung über der Eifel einsetzt. SWR NIcole Mertes Einen Film gab es auch noch zu sehen: Den dritten Teil aus der Reihe "Monsieur Claude und seine Töchter". Fußgänger fanden auch ein Plätzchen. Aber der beste Ausblick ist immer noch oben auf dem eigenen Traktor. SWR NIcole Mertes