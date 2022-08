Kinos im Westen der Pfalz kämpfen ums Überleben

Konzertsäle, Theater, Kinos - sie alle leiden unter der Pandemie. Nach monatelangen Schließungen sind die meisten im Moment wieder offen. Doch nun trifft sie die Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg: Für sie gilt ab heute 2G - wie für die meisten Bereiche des öffentlichen Lebens. Was das für die Kinos bedeutet, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser mit Alfred Speiser gesprochen. Er betreibt zwei Kinos im Rhein-Neckar-Kreis und kann mit 2G leben - was er aber auf gar keinen Fall brauche, sei ein “auf, zu, auf, zu”. mehr...