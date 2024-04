per Mail teilen

Biber, Vögel und andere Tiere tummelten sich an dem kleinen See kurz vor der Ortseinfahrt Hermeskeil. Der Landesbetrieb Mobilität hat das Wasser abgelassen und den See zerstört.

Wer über die B52 Richtung Hermeskeil fährt, ist bisher immer an einem kleinen, belebten See vorbei gekommen. Die Einheimischen nannten ihn auch den "Bibersee". Denn dort haben schon seit Jahren Biber, aber auch viele andere Tiere gelebt. Im Sommer kamen Besucher dorthin und genossen die Natur.

LBM überflutet bei Bauarbeiten Biotop

Doch jetzt ist der Bibersee weg und das Biotop zerstört. Der Grund: Vor vielen Jahren hatten Biber dort begonnen, einen Damm zu bauen. Das Wasser staute sich und ein See entstand. In den vergangenen Jahren stieg der Wasserstand des Sees immer weiter an, weil das Wasser durch den eigentlich vorgesehenen Abfluss nicht ausreichend entweichen konnte.

Biber hatten vor rund zehn Jahren durch eine Biberburg neuen Lebensraum geschaffen, indem sie das Wasser aufstauten. Lena Weber, Hermeskeil

Ein Phänomen, das bekannt war, sagen die Hermeskeiler Stadtbürgermeisterin und der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM). Schließlich sei der Straßendamm, auf dem die B52 verläuft, so durchnässt gewesen, dass er hätte einbrechen können. Es sei deshalb dringend notwendig gewesen, zu handeln, so der LBM auf SWR-Anfrage. Nur einen Teil des Wassers abzulassen, sei technisch nicht möglich gewesen

Nach Angaben des LBM drückte das Wasser des Sees gegen die Straße daneben. Bei Arbeiten zum Freimachen eines Abflusses sei das Wasser unkontrolliert abgeflossen und der See lief leer. SWR Andrea Meisberger

Weiter argumentiert der LBM, dass zum Zeitpunkt der Arbeiten keine Biber mehr vor Ort gewesen seien. Denn diese seien zwischen November und Dezember 2023 auf der B52 überfahren worden.

Das Vorgehen sei mit dem Biberbeauftragten schon im vergangenen Jahr abgestimmt gewesen. Es sei vereinbart worden, den Damm zu öffnen, wenn die Sicherheit der Straße gefährdet sei.

Bürgermeisterin: Lebensraum von vielen Tieren zerstört

Die Folge: Ein ganzes Biotop verschwand innerhalb weniger Stunden. Dadurch sei der Lebensraum von vielen Tieren zerstört worden, so die Bürgermeisterin. Auch ein Bach, der unweit vom Biotop liegt, habe die Wassermassen nicht fassen können und sei über die Ufer getreten.

Bürgermeisterin wusste nichts von den Plänen des LBM

Die Hermeskeiler Bürgermeisterin hingegen wusste nach eigenen Angaben nichts davon, dass der LBM diese Arbeiten durchführt. Sie selbst sei davon überrascht worden.

Wir als Stadt Hermeskeil wurden leider nicht im Vorfeld über einen Eingriff dieser Reichweite informiert.

Sie hätte sich gewünscht, dass der LBM sie über die Maßnahmen informiert hätte, zumal das betroffene Gebiet der Stadt Hermeskeil gehöre. Weber sagte: "Wir als Stadt Hermeskeil wurden leider nicht im Vorfeld über einen Eingriff dieser Reichweite informiert." Das heißt, sie hätten es erst bemerkt, als das Unglück schon geschehen war.

Bürgermeisterin: Unmut der Bürgerinnen und Bürger ist groß

Die Bürgerinnen und Bürger seien entsetzt über das, was geschehen sei. Schließlich habe sie für den Unmut der Bürger den Prellbock spielen müssen. Dabei könne sie die Wut und das Entsetzen der Bürger nachvollziehen.

Für die Menschen sei der glitzernde See früher ein schöner Anblick gewesen. Unumstritten sei, dass Schritte nötig waren, um die Straße zu erhalten. Nur der Weg dorthin hätte ein anderer sein müssen, so Bürgermeisterin Lena Weber. Die Methode und den Zeitpunkt stelle sie in Frage.

Naturschützer des BUND: Schaden noch nicht abschätzbar

Eine Sprecherin des Naturschutzbunds BUND im Kreis Trier-Saarburg sagte, am Schlimmsten sei das Austrocknen für Fische und Frösche. Vor allem sei der Nachwuchs betroffen, da auch der Laich weggespült wurde. Der Gesamtschaden sei schwer einschätzbar. Sie fordert vom LBM, den Schaden mit geeigneten Mitteln einzudämmen.

Bei Arbeiten des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz, LBM, wurde am Osterwochenende ein Biotop in Hermeskeil zerstört. SWR Andrea Meisberger

Biberzentrum Rheinland-Pfalz schlägt vor, Schaden zu begrenzen

Auch Stefanie Venske vom Biberzentrum Rheinland-Pfalz hält es für nötig, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Der See sei von heute auf morgen trocken gelegt worden.

An dem See haben Vögel gebrütet, im See haben Fische gelebt und Amphibien gelaicht.

Der LBM solle überlegen, ob er mit beispielsweise mit Gabionen erreichen könne, den Damm zu stützen. Damit sich zumindest ein kleiner See wieder anstauen könne. Denn zuvor habe es mit dem Biberrevier über Jahre keine Probleme gegeben. Bis vor kurzer Zeit sei über ein Rohr auch Wasser wieder abgeflossen. Der Biber habe vielmehr bei Hermeskeil ein wertvolles Feuchtbiotop geschaffen. Der See sei eine wichtige Brutstätte gewesen, denn dort hätten Vögel gebrütet, Amphibien gelaicht und Fische gelebt. Man müsse jetzt schauen, was technisch möglich sei, um zumindest einen Teil dieses Lebensraums wieder herzustellen.