Elisabeth Darda macht sich mit Blick auf die angestrebten Änderungen vor allem Sorgen, um ihre älteren Nachbarn: "In Mariahof sind 50 Prozent der Menschen über 80 Jahre alt. Die haben schon genug Qual damit, ihre Bürgersteige zu räumen. Also da muss die Stadt ihrer Pflicht nachkommen, vielleicht sogar die Gebühren erhöhen. Ich bin 73 Jahre alt und mir fällt das schon schwer. Trotzdem mache ich das für meine älteren Bürger mit. Zum Glück haben wir aber nicht so oft Schnee."