Das Veterinäramt des Kreises Birkenfeld hat 34 vernachlässigte Hunde in der Verbandsgemeinde Baumholder gerettet. Ein Tier starb später.

In einem Haus in der Verbandsgemeinde Baumholder stellte das Veterinäramt Birkenfeld zunächst 25 Hunde sicher, die dort unter sehr schlechten Bedingungen lebten. Die Tiere wurden teils in sehr kleinen Käfigen gehalten, waren erkrankt und unterernährt. Mehrere von ihnen waren nicht einmal mit Wasser versorgt. Ein Hund starb später in einer Tierklinik.

Polizei findet Halterin mit neun weiteren Hunden

Die Halterin war nicht anzutreffen. Die Polizei habe erst am nächsten Tag die Frau finden können, als sie sich mit ihrem Auto und darin neun weiteren Hunden im Wald festgefahren hatte.

Hohe Kosten für Versorgung der Tiere

Das Veterinäramt Birkenfeld hat nach Angaben der Kreisverwaltung alle Hunde ärztlich untersuchen lassen und dann in Tierschutzvereine in der Region gebracht.

Die Kosten dafür, dass die Hunde dort versorgt werden, schätzt der Kreis auf mehrere tausend oder sogar zehntausende Euro. Der Kreis trägt sie zunächst, sie sollen später aber von der Halterin zurückgefordert werden.