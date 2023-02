Jeden Montag trifft sich die Tischtennisgruppe in der Gemeindehalle von Kernscheid. Rund zehn Menschen mit Parkinson lassen den Ball über die Platte fliegen.

Hoch motiviert stehen 10 Männer und Frauen an ihren Tischtennisplatten und schlagen sich den Ball hin und her. Dabei ist es ganz egal, ob der Ballwechsel nun lang oder kurz ist. Es geht um den Spaß. Was alle in der kleinen Halle in Trier-Kernscheid eint: Die Spielerinnen und Spieler haben Parkinson.