Bei einem Unfall in Bekond ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 67jährige Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag die Straße, um auf einen Radweg aufzufahren. Ein Autofahrer war kurz zuvor in die Straße abgebogen. Aus unbekannter Ursache stürzte der Fahrradfahrer und erlitt schwere Kopfverletzungen. Am Auto konnten keinerlei Spuren eines Zusammenstoßes festgestellt werden. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam.