In Sinspelt in der Eifel lebt Monika Kauth seit Langem an der Enz. Sie kann sich nicht daran erinnern, jemals so wenig Wasser im Bach gesehen zu haben.

Monika Kauth, eine Anwohnerin aus Sinspelt, zeigt, wie hoch das Wasser in der Enz normalerweise ist. Sie schätzt, dass ein halber Meter Wasser fehlt. SWR Lara Bousch Am Ufer der Enz ragen die Steine aus dem Wasser. Der Rand des Flussbetts ist bereits ausgetrocknet. SWR Lara Bousch Auch für die Pflanzen am Rande der Enz ist die Trockenheit eine Herausforderung. Sie sind eigentlich an eine hohe Feuchtigkeit angepasst. SWR Lara Bousch Letztes Jahr während der Flutkatastrophe stand das Wasser der Enz bis ein Meter unter dieser Brücke. Dieses Jahr ist der Bach so klein wie fast noch nie. SWR Lara Bousch Ein paar Gänse schwimmen noch auf der Enz, sonst findet man hier nicht mehr viele Tiere. SWR Lara Bousch