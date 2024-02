Fahrer stirbt bei Unfall mit zwei Lkw bei Bitburg-Matzen

per Mail teilen

Bei einem schweren Unfall mit zwei Lkw ist ein Fahrer tödlich verunglückt. Die Fahrzeuge sind auf der B51 frontal zusammengestoßen.

Auf der Bundesstraße B51 hat es zwischen den Anschlussstellen Fließem und Bitburg-Matzen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Zwei Lastwagen sind laut Polizeiangaben frontal zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge wurden komplett beschädigt.

Ein Toter und ein Schwerverletzter

Die beiden Lkw-Fahrer wurden in ihren Fahrerkabinen eingeklemmt und wurden durch die hinzugerufene Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit. Bei einem 34-jährigen Mann konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Der weitere schwerverletzte Lkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Hinsichtlich der bislang ungeklärten Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei noch DRK, Notarzt, Rettungshubschrauber, FFW, THW und die Straßenmeisterei. SWR Steil-TV

Die B51 musste in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Straßen- und Autobahnmeisterei leitet den Verkehr um. Die Bergungs- und Ermittlungsarbeiten dauern noch an. Die B51 wird vermutlich bis in die frühen Morgenstunden noch gesperrt bleiben.