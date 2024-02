Tödlicher Unfall in der Nähe von Rinzenberg

per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Birkenfeld ist eine Frau ums Leben gekommen. Außerdem wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Wie die Polizei in Birkenfeld mitteilte, kam es am Freitag gegen 14:40 Uhr zu dem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße zwischen Ellenberg und Rinzenberg.

Bei einem Unfall bei Rinzenberg im Kreis Birkenfeld ist eine Frau ums Leben gekommen, zwei weitere Menschen in den Autos wurden verletzt. Foto Hosser

Demnach stießen beide Autos frontal zusammen. Die Beifahrerin in einem der Autos wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Zwei weitere Menschen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Gutachten in Auftrag gegeben

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach habe einen Gutachter beauftragt, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die B269 war bis in den Abend hinein gesperrt. Eines der Autos musste mit einem Kran geborgen werden, so die Polizei.