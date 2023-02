Seit 35 Jahren stellt Filmemacher Hermann Vaske bekannten Persönlichkeiten die Frage nach ihrer Kreativität. 1.000 Ausstellungsstücke sind jetzt im Stadtmuseum Trier zu sehen.

"Warum sind Sie kreativ? Why are you creative?" Diese Frage stellte Filmemacher Hermann Vaske für sein Langzeitprojekt 35 Jahre lang unterschiedlichsten Prominenten aus Kunst und Kultur, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.

Antworten bekam Vaske unter anderem vom Dalai Lama und Nelson Mandela, David Bowie und Angelina Jolie, Steven Spielberg und dem US-Schauspieler Johnny Depp.

Hermann Vaske fragte auch den inzwischen verstorbenen britischen Musiker David Bowie, warum er kreativ ist. Das ist seine Antwort. Sammlung Hermann Vaske Bild in Detailansicht öffnen Auch der US-Schauspieler Johnny Depp antwortete auf Hermann Vaskes Frage: Why are you creative? Sammlung Hermann Vaske Bild in Detailansicht öffnen So antwortete Julian Schnabel, US-amerikanischer Maler und Filmregisseur, auf die Frage, warum er kreativ ist. Sammlung Hermann Vaske Bild in Detailansicht öffnen ... und hier die Antwort der serbischen Künstlerin Marina Abramović: Eine kreative Zeichnung. Sammlung Hermann Vaske Bild in Detailansicht öffnen

Handschriftliche Antworten und Kunstwerke

In der Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier sind 1.000 Stücke zu sehen, handschriftliche Antworten, Kunstwerke und Objekte. Die Ausstellung läuft bis zum 16. April.

Mehrere Filme entstanden aus dem Projekt

Hermann Vaske war bis 2022 Professor im Fachbereich Gestaltung der Hochschule Trier. Aus seinem Projekt sind schon zwei Filme entstanden. 2018 hatte der Film "Why are we creative" bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere, 2021 der Film "Why are we not creative" auf dem Filmfest München.

Aktuell arbeitet Vaske am dritten Teil seines Projekts. Der nächste Film hat den Titel "Can creativity save the world?", also: Kann Kreativität die Welt retten?