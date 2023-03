Ein 15-jähriges Mädchen aus Zell an der Mosel wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise über den Verbleib oder Aufenthalt der Jugendlichen.

Nach Angaben der Polizei wurde Angela Jenica Krämer zuletzt am Nachmittag des 16. März in der Fußgängerzone in Zell an der Mosel (Kreis Bernkastel-Wittlich) gesehen. Sie ist etwa 1,60 Meter groß. Sie hat hellbraune, schulterlange Haare und trägt eine Brille.

Sie war zuletzt mit einer schwarzen Jacke der Marke Nike und einer schwarzen Hose von Adidas, einem grauen Pullover mit der Aufschrift „Game Over“ und weiß-schwarzen Puma-Schuhen bekleidet.

Hinweise an die Polizei in Zell an der Mosel

Die 15-Jährige soll Bekannte oder Freunde aus den Regionen um Wittlich, Simmern und Koblenz haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Bisherige Maßnahmen der Polizei, die Jugendliche zu finden, blieben erfolglos. Deshalb bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Hinweise zum derzeitigen Aufenthalt oder zum Verbleib der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Zell unter der Telefonnummer 06542/986710 entgegen.