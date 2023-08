Wie Winzer und Brenner Anti-Alkoholiker umwerben

Die Generation Z verzichtet teilweise vollständig auf Alkohol. Könnte für den Weinbau zum Problem werden, denkt man. Aber Winzer und Brenner sehen auch einen neuen Markt.

Marie trinkt keinen Alkohol mehr. "Vor etwa anderthalb Jahren hab ich gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Mir hat das immer auf den Magen geschlagen und ich hab Kopfweh bekommen. Und da hab ich mich gefragt, ist das wirklich notwendig, dass ich da mit trinke, nur weil die anderen trinken?" Die 32-Jährige gehört nicht zur Generation Z; findet aber auch, dass unsere Gesellschaft extrem auf Alkohol ausgerichtet ist. "Wenn man mal keinen Alkohol trinken will, wird man gleich gefragt: Bist Du schwanger? Als wäre es selbstverständlich und praktisch alternativlos an einem schönen Abend mit Freunden, Wein oder Bier zu trinken."

In der Gesellschaft herrscht eine weit verbreitete unkritisch positive Einstellung zum Alkohol, heißt es auch auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums. Und es stimmt ja: Weinfeste laden zum Trinken ein. Und ein Glas Wein (oder zwei) zum Essen gehört praktisch zum guten Ton. Im Grunde ist ja auch nichts dagegen zu sagen, Wein, Sekt oder einen guten Gin aus Genuss zu trinken. Aber oftmals trinkt man eben nur aus Gewohnheit, wegen des Gemeinschaftsgefühls oder um überhaupt entspannen zu können. Das alles kann schleichend zu einer Alkoholabhängigkeit führen.

Alkoholkonsum und seine Folgen Jeder siebte in Deutschland trinkt so viel Alkohol, dass es für seine Gesundheit schädlich ist.

Männer trinken eher zu viel (16 Prozent der Männer trinken zu viel), als Frauen (11 Prozent).

2020 starben 14.200 Menschen in Deutschland an einer Krankheit, die ausschließlich von Alkohol verursacht wurde.

Übermäßiger Alkoholkonsum schadet nicht nur dem Individuum, sondern auch dem sozialen Umfeld. Insbesondere Kinder und Jugendliche leiden darunter,wenn die Eltern trinken. Sie haben außerdem ein erhöhtes Risiko selbst alkoholabhängig zu werden.

Schädlicher Alkoholkonsum verursacht in Deutschland Kosten von rund 57 Milliarden Euro pro Jahr. 30 Prozent davon entstehen im Gesundheitssektor. Quelle: Alkoholatlas Deutschland 2022 des Deutschen Krebsforschungszentrums

Generation Z trinkt weniger Alkohol

Allerdings scheint es eine Trendwende zu geben. Das Deutsche Weininstitut in Bodenheim erwartet, dass sich alkoholfreie Weine und Schaumweine immer mehr durchsetzen werden. "2022 dürfte sich der Anteil am gesamtdeutschen Weinkonsum noch bei unter einem Prozent bewegt haben“, so Weinexperte Ernst Büscher, "aber Tendenz steigend." Die Generation Z verzichte teilweise vollständig auf Alkohol, dadurch werde sich auch das Angebot verändern.

Und nicht nur die Generation Z. Die Einstellung zu Alkohol scheint sich insgesamt zu verändern. Das Weingut Dautermann in Ingelheim produziert seit 2016 alkoholfreien "Sekt". "Damals sind wir mit 1.000 Flaschen im Jahr gestartet, heute produzieren wir 6.000 im Jahr", sagt Kurt Dautermann. "Die Gesundheitsbewussten und auch die Genussmenschen, die zwar keinen Alkohol mögen, aber dennoch etwas besonderes trinken wollen werden mehr." Dautermann ist überzeugt, dass sich alkoholfreier Wein und Sekt auf dem Markt etablieren werden. "Vielen Leuten ist Traubensaft zu süß und sie wollen gerne etwas trinken, was vom Geschmack mit Wein vergleichbar ist."

Neuspergerhof experimentiert mit Wein ohne Alkohol

Das Bio-Weingut Neuspergerhof im südpfälzischen Rohrbach hat sich an diese heikle Aufgabe herangewagt. Jochen Gradolph bietet neben alkoholfreiem Sekt auch einen alkoholfreien Weißen und einen Rosé an.

"Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich selbst gern alkoholfreies Bier trinke", erzählt Gradolph. "Und da hab ich mich gefragt, geht das auch mit Wein und hab mich mit den Herstellungsverfahren beschäftigt." Das Weingut Neuspergerhof ist nach eigenen Angaben das einzige Weingut in Deutschland, dass den entalkoholisierten Wein "kalt steril" abfüllt. Üblicherweise wird dem alkoholfreien Wein, wie auch Säften, ein Kaltentkeimungsmittel zugefügt oder er wird pasteurisiert, um eine nachträgliche Gärung zu verhindern. "Mit unserer Methode lassen sich viel mehr Aromen erhalten, nachdem ihm der Alkohol entzogen wurde. Und das schmeckt man."

So wird alkoholfreier Wein hergestellt Grundstoff Als Grundlage für alkoholfreien Wein muss sehr guter Wein verwendet werden, aus Rebsorten, die sehr viel Aroma mitbringen. Mit Vakuumdestillation oder einer Schleuderkegelkollonne kann dem Wein schon bei sehr niedrigen Temperaturen der Alkohol entzogen werden, dadurch bleiben mehr Aromen erhalten. Alkoholentzug im Vakuum Normalerweise verflüchtigt sich Alkohol bei einer Temperatur von 79 Grad, im Vakuum geschieht das schon bei 30 Grad. Das heißt Aromen im Wein werden nicht durch Hitze zerstört. Im Vakuumverdunster wird der Alkohol vom Wein getrennt und aufgefangen. Er kann noch als Industriealkohol genutzt werden. Alkoholfreies Destillat wird harmonisiert Alkohol ist ein Geschmacksträger, wie das Fett im Essen. Wenn er fehlt, schmeckt man auch die Aromen nicht mehr so deutlich heraus. Zudem ist in dem entalkoholisierten Wein die Säure konzentrierter enthalten als im Wein mit Alkohol. Dem Wein ohne Alkohol wird deshalb Zucker oder im besten Falle ein sehr guter Traubenmost zugesetzt. Haltbarmachung Das Endprodukt muss nun noch steril gemacht werden, damit es nicht zu einer Nachgärung kommt. Beim Wein passiert das beispielsweise mit Schwefel, bei alkoholfreiem Wein werden wie bei Fruchtsäften bestimmte Mittel zur Kaltentkeimung zugesetzt. Eine andere Möglichkeit ist, den entalkoholisierten Wein kalt steril abzufüllen. Um guten alkoholfreien Wein herzustellen, muss also vorher ein Wein sehr gut ausgebaut und gekeltert werden. Die Herstellung ist aufwändiger als die von Wein. Trotzdem sind die Produkte meist günstiger.

Denn Alkohol ist, wie das Fett beim Kochen, ein wichtiger Geschmacksträger. Fehlt er, muss alles daran gesetzt werden, dass möglichst viel Aromen erhalten bleiben. Gradolph hat 2022 etwa 100.000 Flaschen Wein produziert. Ein Drittel davon seien alkoholfreie Weine. 15 bis 20 Prozent Wachstum verzeichnet er in diesem Segment. "Wichtig ist, dass die Qualität stimmt. Die erste Erfahrung des Kunden muss gut sein, damit der alkoholfreie Wein überzeugt." Die Winzer müssten die Herstellung ernst nehmen und Weine ohne Alkohol nicht als Nebenprodukt ansehen, sagt er.

Für Jochen Gradolph vom Bioland-Weingut Neuspergerhof spielt es keine Rolle, ob er Wein mit oder ohne Alkohol keltert - Hauptsache im Einklang mit der Natur. Pressestelle Jochen Gradolph. Neuspergerhof

Windspiel-Manufaktur in Daun bietet Destillate ohne Alkohol

Wein und Destillate ohne Alkohol befinden sich praktisch noch in der Experimentierphase. Aber auch beim alkoholfreien Bier, das mittlerweile auf jeder Getränkekarte und in jedem Getränkemarkt zu finden ist, hat es Jahrzehnte gedauert, bis es so gut schmeckt wie heute.

Die "Windspiel-Manufaktur" in Daun in der Vulkaneifel ist 2020 mit alkoholfreiem Gin und Rum auf den Markt gegangen. Gin und Rum dürfen die Getränke nicht heißen, weil ja kein Alkohol drin ist, aber die Produktionsverfahren sind ähnlich. Die sogenannten Botanicals, wie Wacholderbeeren, Zimt, Koriander oder Orangenschalen werden allerdings nicht in Alkohol destilliert, sondern über Wasserdampf. Während also dem entalkoholisierten Wein, der Alkohol nachträglich entzogen wird, ist er bei alkoholfreiem "Gin" nie drin gewesen.

Sandra Wimmeler und Dennis Lönnendonker haben ihre Gin-Manufaktur 2014 gegründet. Seit 2020 produzieren sie aus den typischen Gin-Botanicals auch alkoholfreie Varianten. Pressestelle Windspiel Manufaktur

"Wir haben viel rumprobiert", erzählt Sandra Wimmeler, "anfangs auch mit Entalkoholisierung. Mit dem Ergebnis waren wir aber nicht zufrieden." Ein Jahr haben sie an "Windspiel Alkoholfrei" getüftelt. "Unser Destillateur und unser Brennmeister fanden das schon schräg, als wir mit unserer Idee ankamen", lacht Denis Lönnendonker. "Es war irgendwie als würde man einem Metzger sagen: Du musst jetzt Tofu herstellen."

Seit 2020 sei der Absatz kontinuierlich gestiegen. 2022 machten die alkoholfreien Drinks schon um die 40 Prozent ihres Gesamtvolumens aus. "Das hat uns selbst total überrascht", sagen beide. 20 Prozent ihres Gesamtumsatzes macht Windspiel inzwischen mit alkoholfreien Destillaten. Ihnen sei früh klar gewesen, dass sich da ein Trend und eine Lebenseinstellung anbahnt. "Das merkt man bei Freunden und auch in der Familie. Da steht bei Festen inzwischen auch alkoholfreier Sekt auf dem Tisch", sagt Lönnendonker.