Sieben Tage nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien gibt es inzwischen kaum noch Hoffnung, Verschüttete lebend zu finden. Das Technische Hilfswerk hat daher am Montag seinen Einsatz in der Türkei beendet. Am Flughafen Köln/Bonn landete am Abend ein Flugzeug mit fast 100 Einsatzkräften an Bord. Unter ihnen das 50-köpfige Team des Technischen Hilfswerks sowie ein 42-köpfiges Team der in NRW beheimateten Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und BRH Bundesverband Rettungshunde. Wartende begrüßten sie mit lautem Jubel.