In Ludwighafen finden noch bis Samstag die Deutschen Jugendmeisterschaften im Tennis statt. Am Start sind auch Talente aus Rheinland-Pfalz mit großen Ambitionen und unglaublichem Einsatz. Die 14-jährige Emily Eigelsbach vom HTC Bad Neuenahr und die 13-jährige Amy Waschulewski vom Andernacher TC streben eine Karriere als Profi-Spielerinnen an.