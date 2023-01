Krisenforscher kritisiert Eblings Katastrophenschutz-Maßnahmen scharf

per Mail teilen

Frank Roselieb, Leiter des Kieler Instituts für Krisenforschung, kritisiert die am Dienstag vorgestellten Maßnahmen zur Neuausrichtung des rheinland-pfälzischen Katastrophenschutzes scharf. Die bereitgestellte Summe von zwei Millionen Euro bezeichnete er als "lächerlich". Außerdem kündige Innenminister Michael Ebling (SPD) die Einrichtung eines rund um die Uhr besetzten Lagezentrums für Bevölkerungsschutz an und bezeichne das als "Novum". Allerdings existiere so ein Lagezentrum im Nachbarland Hessen bereits seit 2005.