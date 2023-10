Kolb: "Gesetz gegen Medikamentenmangel kommt etwas zu spät"

Nicht die passenden Medikamente zu bekommen, kann Angst machen. Das neue Gesetz vom Bundesgesundheitsministerium soll gegen die Knappheit wirken. Das kommt aber etwas zu spät, sagt Thomas Kolb. Er ist Gesundheitsökonom an der Hochschule RheinMain. Denn Produktionsprozesse müssten erst einmal angepasst werden und die Finanzierung müsse stimmen. "Solange in Deutschland noch Dumpingpreise für diese Produkte gezahlt werden, wird es bei den Anbietern, also bei den Pharafirmen eher so sein, dass sie dorthin verkaufen, wo es die meisten Erträge gibt."