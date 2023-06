Einfach mal bei fremden Leuten in den Garten gehen und schauen, wie es da aussieht: Genau das hat der Verband der Gartenbauvereine zum Tag des Gartens am Sonntag möglich gemacht. Wir durften mit der Kamera in einem Garten in Flörsheim-Dalsheim im Landkreis Alzey-Worms vorbeischauen.