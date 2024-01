SWR Aktuell Extra: Bauernproteste im Südwesten

Tausende Bauern protestieren, legen mit Traktoren den Verkehr lahm und versammeln sich in vielen Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu Kundgebungen. Wie ist die Lage, was wollen die Landwirte und wie sieht es rechtlich mit den Blockadeaktionen aus? Infos dazu in unserem SWR Aktuell Extra.