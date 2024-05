per Mail teilen

Weniger Arbeit und mehr Freizeit - die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Rheinland-Pfalz, Susanne Wingertszahn, fordert genau das für die Beschäftigten. Viele Menschen seien erschöpft, die Zahl der psychischen Erkrankungen steige an. Der richtige Weg, um den Fachkräftebedarf zu decken, sei zu schauen, wo noch Potenziale liegen - etwa bei Frauen in Minijobs und jungen Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung.