Nach dem frühsommerlichen Maifeiertag folgt die Abkühlung: Aus Südwesten zieht ein Tiefdruckgebiet über Rheinland-Pfalz und bringt niedrigere Temperaturen sowie Niederschläge mit sich. In der Spitze erreicht das Thermometer am Donnerstag Temperaturen von 16 Grad in der Westpfalz bis zu 24 Grad an der Sieg. Im Laufe des Nachmittags können örtlich kräftige Schauer und Gewitter auftreten.