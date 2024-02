Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Es ist wie immer viel passiert in dieser Woche, darunter auch einige schöne Geschichten. Vier davon haben wir hier gesammelt.

Kurze Zusammenfassung: Die Stumpfwaldhexen machen Ramsen unsicher, ein Jungbulle wird aus einer Güllegrube gerettet, ein neuer Bahnanschluss für Bendorf ist geplant und Herzenssache sammelte letztes Jahr fast vier Millionen Euro an Spenden!

Hexen sammeln Spenden in Ramsen

🧙🏼‍♀️ Wie jedes Jahr an Weiberfastnacht haben die Stumpfwaldhexen Ramsen im Donnersbergkreis unsicher gemacht - und dabei Spenden gesammelt. Am frühen Abend hatten die Hexen bereits mehr als 2.000 Euro gesammelt. Die gingen dieses Mal an ein SOS-Kinderdorf, einen Sportverein und die Betroffenen eines Großbrandes.

Kusel: Jungbulle in Nöten

Ein ungewöhnlicher tierischer Einsatz für die Feuerwehr im Kreis Kusel: Sie musste auf einem Bauernhof einen jungen Bullen mit einem Frontlader aus der Güllegrube ziehen. Wie das Tier durch die Absperrung gelangen konnte, ist ein Rätsel

Bendorf soll einen neuen Bahnanschluss bekommen

Der Stadtrat von Bendorf (Kreis Mainz-Bingen) plant einen neuen Bahnanschluss, denn bislang fahren Züge nur an der Stadt vorbei. Das gesamte Projekt heißt "MobiHUB" und könnte noch in diesem Jahrzehnt fertiggestellt werden.

Herzenssache: 3,5 Millionen Euro Spenden im letzten Jahr

Die Herzenssache hat 2023 rund 3,5 Millionen Euro Spenden gesammelt. Die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda Bank unterstützt gemeinnützige Projekte im Südwesten - mit dem Ziel, Kinder und Familien nachhaltig zu stärken. Seit Vereinsgründung wurden fast 63 Millionen Euro an die Hilfsaktion gespendet.