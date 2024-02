Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Vieles ist wieder geschehen in Rheinland-Pfalz in den letzten Tagen: Zeit, um auf ein paar Nachrichten zurückzublicken, die uns Freude bereitet haben. Unsere Good News der Woche!

Hier sind sie: ein Projekt der Pfalzgalerie in Kaiserslautern, ein soziales Projekt in Mainz und ein großes Sport-Projekt in der Vulkaneifel.

In Kaiserslautern heißt es jetzt: "Bei Anruf Kultur"

"Bei Anruf Kultur" ist ein neues Projekt im Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern. Die Kuratorin führt am Telefon durch die Ausstellung "Rudolf Levy (1875-1944). Magier der Farbe" und beschreibt, was es zu sehen gibt. Das Angebot richtet sich an alle, die nicht oder schlecht sehen können oder nicht mobil sind und die Ausstellung nicht selber besuchen können.

"Haus Bahar" in Mainz: Unterkunft für wohnungslose Frauen

"Für wohnungslose Frauen gibt es in Mainz eine Lücke im Versorgungssystem", sagt Gerhard Trabert vom Verein "Armut und Gesundheit" in Mainz. Viele möchten nicht in Gemeinschaftsunterkünften mit Männern übernachten - auch aufgrund schlechter Erfahrungen. "Haus Bahar" soll als neues Wohnprojekt in Mainz ein Rückzugsort für diese Frauen werden.

BMX-Freestyler können sich auf neuen Hotspot freuen

Sie soll eine der besten Hallen Europas werden: die neue Trainingshalle für BMX-Freestyle-Fahrerinnen und -fahrer in Birresbron im Landkreis Vulkaneifel. Fahrer und Fahrerinnen aus der ganzen Welt werden dort an der Kyll dann erwartet. Das Projekt soll rund 250.000 Euro kosten und wird zum größten Teil von Förder- und Sponsorengeldern getragen.