Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Es war eine laute Woche - mit Protesten, Demonstrationen und Streik. Es gab aber auch leise, versöhnliche Meldungen aus dieser Woche. Hier sind drei.

Land ehrt Tierschützer

Rheinland-Pfalz hat Menschen ausgezeichnet, die sich um Tiere in Not kümmern. Die diesjährigen Preisträger: Julia Bravetti mit ihrem Verein Wildtierpflegestation Koblenz, der Verein Koblenzer Katzenhilfe e.V. und der Landwirt Michael Buhl aus dem Kreis Altenkirchen.

In Hachenburg haben Kinder "Mitsprache" im Stadtrat

Gewählte "Kinderstadtdirektoren" sollen im Westerwaldkreis den Stadtrat in Hachenburg beraten. Die Grundschüler schlagen Ideen vor und vertreten damit die Wünsche der Kinder im Ort.

Umweltschützer retten seltene Muschel im Ourtal

Die Flussperlmuschel ist fast ausgestorben. In einer Mühle am Grenzfluss Our in Luxemburg züchten Naturschützer aber die nächste Generation heran, um sie der Nachwelt zu erhalten - mit großem Aufwand.