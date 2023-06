per Mail teilen

Aus dem sogenannten "Krankenhaus Rating Report" geht hervor, dass in Rheinland-Pfalz 25 Prozent aller Kliniken von einer akuten Insolvenz betroffen sind, also jedes vierte Krankenhaus. Im Jahr zuvor waren es noch vier Prozent. Insbesondere im Norden des Landes könnte es weitere Klinikschließungen geben, so die Einschätzung von SWR-Korrespondent Gernot Ludwig.