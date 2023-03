Ärztestreik am Donnerstag auch an kommunalen Kliniken in RLP

Patientinnen und Patienten in kommunalen Kliniken in Rheinland-Pfalz müssen am Donnerstag mit Einschränkungen rechnen. Im Tarifkonflikt sind Ärztinnen und Ärzte zum Warnstreik aufgerufen.

Aufgerufen zum Warnstreik an kommunalen Kliniken in Rheinland-Pfalz und fünf weiteren Bundesländern hat die Gewerkschaft Marburger Bund.

Gewerkschaft: Patientenversorgung in Notfällen sichergestellt

Im Südwesten sollen den Angaben zufolge knapp 10.000 Ärztinnen und Ärzte ihre Arbeit niederlegen. Dabei sei die Patientenversorgung in Notfällen aber sichergestellt, teilte der Marburger Bund mit.

In Rheinland-Pfalz sind voraussichtlich unter anderem kommunale Kliniken in Kaiserslautern, Pirmasens, Rockenhausen und Kusel betroffen. Auch in der Vorderpfalz und im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein soll es Arbeitsniederlegungen der Ärzteschaft geben.

Kundgebung in Kaiserslautern geplant

Möglicherweise werden sich Beschäftigte der verschiedenen Kliniken auch an einer geplanten Kundgebung in Kaiserslautern beteiligen. Beginn soll 11 Uhr sein. Bereits in der vergangenen Woche waren Mediziner in Rheinland-Pfalz zu Warnstreiks aufgerufen.

Die letzte Entgelterhöhung für Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken gab es im Oktober 2021. Der Marburger Bund fordert einen Ausgleich für die seitdem aufgelaufenen Preissteigerungen - rückwirkend zum 1. Januar 2023. Dazu werde eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent angestrebt.