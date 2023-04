In Deutschland sind die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz gegangen. Neben der Anlage in Neckarwestheim in Baden-Württemberg handelt es sich um die Kraftwerke Emsland in Niedersachsen und Isar 2 in Bayern.

Es ist das Ende einer Ära, auf das sich die AKW-Betreiberfirmen jahrelang vorbereiten konnten. Rheinland-Pfalz hatte schon vor vielen Jahren Abschied von der Atomkraft genommen. Der einzige Meiler im Land, das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich, lief nur 13 Monate und ging vor mehr als 30 Jahren vom Netz.