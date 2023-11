"Narr an der Staffelei" - Gemälde von Herbert Bonewitz

Er war eine Ikone der Mainzer Fastnacht. Herbert Bonewitz. Dass er auch Maler war, wissen vermutlich die wenigsten.

Bonewitz wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre. Man kennt ihn aus der Bütt, als Kabarettist und auch als Autor. Zum ersten Mal sind jetzt Bilder von ihm in einer Ausstellung in der Mainzer Kunstgalerie zu sehen. "Der Narr an der Staffelei" - so der passende Titel.

50 Gemälde und Zeichnungen von Bonewitz

50 Bilder werden zum ersten Mal öffentlich gezeigt - der Galerist Christian Vahl hat dabei eng mit der Familie Bonewitz und dem Kunsthistoriker Gerhard Kölsch zusammengearbeitet. Die Familie hat beschlossen, einen Teil der ausgestellten Bilder zu verkaufen. Den Erlös sollen ausgewählte kulturelle Einrichtungen bekommen.

Wer ihn nur aus der Fastnacht und aus dem Mainzer Unterhaus kannte, wird in dieser Ausstellung einen völlig neuen Herbert Bonewitz kennenlernen.