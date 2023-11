per Mail teilen

Dass der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU die Grünen im Land lobt, kommt nicht so häufig vor. Sie hätten bei ihrem Parteitag heute eine sehr sachorientierte, politische Arbeit gemacht, hat Gordon Schnieder mitgeteilt. Ein Seitenhieb in Richtung SPD-Parteitag, bei dem es viel um Personalien ging. Die Grünen dagegen haben auf ihrer Landes-Delegiertenversammlung in Saarburg über klimaneutrales Wirtschaften beraten. Auch die Flüchtlingsdiskussion war ein Thema. Über allem stand aber die aktuelle Weltpolitik - der Krieg im Nahen Osten.