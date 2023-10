Bund Deutscher Karneval feiert 70. Geburtstag

per Mail teilen

Noch ist es nicht soweit - die Fastnacht hat noch nicht begonnen. Aber neben dem 11.11. und Rosenmontag ist auch der 24. Oktober für die Fastnacht ein wichtiges Datum. Eine der Vertretungen der Närrinnen und Narren feierte nämlich am Dienstag Geburtstag: Vor 70 Jahren wurde der Bund Deutscher Karneval in Mainz gegründet. Der Verband ist für Vereine und Garden ein wichtiger Ansprechpartner. Hier bekommen sie wichtige Hilfe in Sachen Gema-Gebühren, Saalmieten und Sicherheitsauflagen.