Im Januar steigt das Bürgergeld um gut zwölf Prozent. In Rheinland-Pfalz wächst bei Unternehmen daher die Sorge, dass das Bürgergeld zunehmend in Konkurrenz zum Lohnerwerb tritt. Wer erwerbstätig ist, hat auf jeden Fall mehr Geld zur Verfügung, sagt Sozialwissenschaftler Stefan Sell von der Hochschule Koblenz am Campus Remagen. Eine Kündigungswelle im Niedriglohnsektor wegen der Anhebung des Bürgergelds könne er nicht erkennen.