Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat in Madrid allererste Zwischenergebnisse zur Entwicklung eines Krebsmedikaments präsentiert. BioNTech hatte an 44 Patientinnen und Patienten mit unterschiedlich schwerer Krebserkrankung seine Therapie getestet und berichtet nun von ersten Anzeichen einer Wirksamkeit vor allem für schwer zu behandelnde Krebsarten. Mathias Heikenwälder vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg gab in SWR Aktuell Rheinland-Pfalz eine Einschätzung zu der Studie.