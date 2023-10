Der Mittwoch startet noch trocken, teilweise neblig. Am Vormittag breiten sich dann in ganz Rheinland-Pfalz die Regenwolken aus. Erst am Abend lockert der Himmel wieder auf und der Regen wird weniger. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. Die Aussichten für die kommenden Tage hat SWR-Wetterexperte Thomas Ranft.