Briefaffäre um Raab: Opposition in RLP erwartet Erklärung von Dreyer

In einer Sondersitzung befasst sich der rheinland-pfälzische Landtag heute mit der Affäre um den Beschwerdebrief von Medienstaatssekretärin Heike Raab an den SWR. Die Opposition erwartet eine Erklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer dazu.

Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) müsse in der Plenarsondersitzung "persönlich Stellung beziehen und Antworten liefern", so Oppositionsführer Gordon Schnieder von der CDU. Die AfD sieht auch Bedarf, die Rolle der Regierungschefin in der Briefaffäre aufzukären. Joachim Streit, der Fraktionschef der Freien Wähler, fordert: "Die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollte jetzt durch eine Regierungserklärung von Dreyer bestätigt werden."

Die Oppositionsfraktionen werten den Brief von Raab an den SWR als Versuch der Einflussnahme und einen Angriff auf die Pressefreiheit. Ministerpräsidentin Dreyer hält es sich noch offen, ob sie in der Sondersitzung sprechen wird.

Darum geht es in der Briefaffäre

Anfang Mai hatte Raab (SPD) mit einem offiziellen Briefkopf der Landesregierung eine Beschwerde an den SWR geschickt. In dem Brief kritisierte die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin eine Formulierung in der Berichterstattung des SWR zur erneuten Kandidatur von Roger Lewentz für den SPD-Landesvorsitz als "falsche Tatsachenbehauptung". Dabei ging es um die Verantwortung des zurückgetretenen Innenministers in Folge der Flutkatastrophe im Ahrtal. Der Sender wies die Beschwerde zurück.

Raab war zu diesem Zeitpunkt selbst Mitglied im SWR-Verwaltungs- und Rundfunkrat, dem höchsten Aufsichtsgremium für den Südwestrundfunk. Nachdem der Brief im November bekannt wurde, geriet die SPD-Politikerin wegen ihres Vorgehens zunehmend unter Druck. Die Opposition wirft ihr vor, im Medienausschuss des Landtags und in mehreren SWR-Gremien die Unwahrheit gesagt zu haben.

Raab gibt Fehler zu und legt SWR-Mandat nieder

Ende November zog Raab, die auch Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder ist und zu den wichtigen Medienpolitikerinnen in Deutschland gehört, Konsequenzen. Sie legte ihr SWR-Mandat nieder und gab Fehler zu. "Es war nie eine Sekunde meine Absicht, Druck auszuüben. Umso mehr bedaure ich zutiefst, dass dieser Eindruck entstehen konnte", erklärte Raab.

Statt in einem Brief hätte sie ihre Kritik an dem SWR-Beitrag in den dafür zuständigen Rundfunkgremien ansprechen sollen, so Raab. Sie habe die Wirkung aufgrund ihrer besonderen Rolle in der Medienpolitik unterschätzt.

Ministerpräsidentin Dreyer stellt sich hinter Raab

Ministerpräsidentin Dreyer hat der Medienstaatssekretärin bisher den Rücken gestärkt. Raab habe öffentlich Fehler eingeräumt, ihr Bedauern geäußert und ihr SWR-Mandat niederlegt. "Diesen Schritt unterstütze ich", so Dreyer.

Auch sie als Ministerpräsidentin bedaure, dass der Eindruck einer Einflussnahme entstehen konnte, erklärte Dreyer. Sie stehe "ohne Wenn und Aber für unabhängigen Journalismus", das gelte für den öffentlichen Rundfunk genauso wie für private Medien.

Opposition hält an Vorwürfen gegen Raab fest

Die CDU-Fraktion wertete Raabs Erklärung als "bestenfalls ein halbherziges Schuldeingeständnis". Fraktionschef Schnieder erklärte, die Staatssekretärin habe die Öffentlichkeit getäuscht. Vieles sei weiterhin unklar, etwa wo und wann der Brief abgeschickt wurde. Raab sei als Staatssekretärin nicht länger tragbar. "Es bleibt nur der Rücktritt oder die Abberufung der Staatssekretärin durch Ministerpräsidentin Dreyer", so Schnieder.

Auch AfD und Freie Wähler sehen die Vorwürfe gegen Raab und Dreyer nicht ausgeräumt. Die AfD fordert weiterhin einen Untersuchungsausschuss. CDU und Freie Wähler halten sich diese Option weiter offen - je nachdem welche Erkenntnisse die Sondersitzung des Landtags bringt.

Denis Alt rückt in SWR-Verwaltungsrat nach

Die Landesregierung hat inzwischen entschieden, wen sie künftig in den SWR-Verwaltungsrat entsendet. Staatssekretär Denis Alt aus dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit wird demnach die Nachfolge von Heike Raab antreten.