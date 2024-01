So verlief die Silvesternacht 2023/2024 in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Die Polizei hatte ihre Einsatzkräfte für die Silvesternacht im Vorfeld verstärkt. Die Bilanz am nächsten Morgen: Ein junger Mann ist bei einem Böller-Unfall gestorben und das Deutsche Eck in Koblenz musste zeitweise geräumt werden. Abgesehen davon blieb es in Rheinland-Pfalz relativ ruhig.