Der Frühling steht vor der Tür - Zeit für den Frühjahrsputz. Am Wochenende wird auch an der Mosel aufgeräumt, unter anderem in Cochem, Pommern, Trier, Pünderich und Reil. Dabei beseitigten Vereine, Jugendgruppen und Familien Müll am Flussufer und am Straßenrand.