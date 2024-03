Die FDP vor den Kommunalwahlen - die Ausgangslage

In etwa drei Monaten sind Kommunal- und Europawahlen - da schauen die Parteien besonders genau hin, wo sie stehen, zum Beispiel anhand der Umfragewerte. Die FDP ist sowohl in der Landes- als auch in der Bundesregierung vertreten. Am Samstag kam die Partei beim Landesparteitag in Ochtendung zusammen. Ein Rückblick.