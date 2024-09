Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen schlagen Wellen bis nach Rheinland-Pfalz, bei Wendelsheim ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen und ebenfalls im Kreis Alzey-Worms wurde ein Mann am Sonntag mit einem Messer schwer verletzt. Was sonst noch wichtig war an diesem Montagmorgen, lest ihr hier im Liveticker.

Ständiges Schwarzfahren ohne Strafanzeige? Schwarzfahren ohne zwangsläufige rechtliche Konsequenzen? Das gibt es jetzt in Mainz: Wer hier in Bus oder Bahn ohne Fahrschein erwischt wird, muss nicht mehr automatisch mit einer Strafe rechnen. Bisher galt in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt: Wer dreimal innerhalb von zwei Jahren schwarz fuhr, dem blühte ein Bußgeld oder gar eine kurze Haftstrafe. Schon in den vergangenen Wochen wurde auf Anzeigen für Schwarzfahrende, die keinen festen Wohnsitz haben, verzichtet. Und künftig? Darf jetzt jeder einfach drauf los fahren, ganz ohne Fahrschein? Nein. Es soll von Fall zu Fall entschieden werden, Anzeigen können weiterhin erstattet werden - nur eben nicht mehr immer und in jedem Fall. Mainz Fahren ohne gültiges Ticket "Schwarzfahren" in Mainz wird nicht mehr automatisch angezeigt Wer in Mainz in Bus und Bahn ohne Ticket erwischt wird, wird nicht mehr automatisch angezeigt. So hat es die Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) beschlossen. Es gibt aber Ausnahmen.



8:23 Uhr Der Bordcomputer im Auto - unterschätzte Gefahr? Kurz aufs Handy geschaut und schon ist ein Unfall passiert, nicht selten mit sehr schwerwiegenden Folgen. Eigentlich ist deshalb selbstverständlich: Handys lenken ab und haben nichts in den Händen von Autofahrern und Autofahrerinnen zu suchen. Aber wie sieht es eigentlich mit Radio, Lüftung und Freisprechanlage in modernen Bordcomputern aus? Bei diesem Fahrsicherheitstraining habe ich die Luft angehalten:

7:23 Uhr Das geschah am 2. September 2023: Beim Joggen verletzt sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Gesicht. Zwei Tage später nimmt er die Arbeit mit einer Augenklappe wieder auf und wird damit zum lebenden Meme. 1900: In Preußen wird Sexualkunde als Schulfach eingeführt. Das hört sich fortschrittlich an - war es allerdings nicht im heutigen Sinne. Es ging nämlich nicht um sexuelle Selbstbestimmung, sondern um "sittliche" Reinheit" und Triebverzicht" - entsprechend den damaligen Moralvorstellungen. 1859: Das sogenannte Carrington-Ereignis, der bis heute extremste dokumentierte Sonnensturm, trifft die Erde. Weltweit werden Telegrafenleitungen lahmgelegt und Polarlichter sind selbst in tropischen Regionen sichtbar. 1666: Ein Feuer bricht in den den frühen Morgenstunden in London aus. Der Brand geht einfach als "The Great Fire of London" in die Geschichte ein. Das Feuer konnte sich über Tage immer weiter über die Stadt ausbreiten, von der am Ende nicht viel übrig blieb.

Ex-Theaterintendant vor Gericht: Gelder veruntreut? Hat der ehemalige Trierer Theaterintendant Gelder veruntreut? Dieser Frage muss sich ab heute Karl Sibelius vor Gericht stellen. Ab 2015 leitete er das Theater. Er setzte viele aufwändige Inszenierungen um und stand für Innovation. Doch das war offenbar sehr teuer. Alleine im Jahr 2016 wurde der Etat um 1,7 Millionen Euro überzogen. Der Stadtrat löste daraufhin Sibelius' Vertrag auf. Nun muss er sich wegen Untreue verantworten. Sein Verteidiger betont vor dem Prozessauftakt, dass sich der ehemalige Intendant nicht einen einzigen Euro in die Tasche gesteckt habe. Trier Geldauflage von 10.000 Euro Untreue-Verfahren gegen Ex-Intendant des Theaters Trier vorläufig eingestellt Karl Sibelius soll als Generalintendant 2016 den Etat des Theaters erheblich überzogen haben. Ein Untreue-Verfahren gegen ihn wurde heute vorläufig eingestellt.

7:05 Uhr Gelbe Karte für pöbelnde Eltern beim Handball Übereifrige Eltern pöbeln von der Tribüne oder vom Spielfeldrand. Leider ist das bei Kindersportveranstaltungen keine Seltenheit, vor allem beim Fußball - aber auch beim Handball. Der Handballverband Rheinland schiebt dieser Unart nun den Riegel vor und verteilt Gelbe Karten an Zuschauer, die sich gegenüber anderen - Spielern, Zuschauern oder Schiedsrichtern - nicht zusammenreißen können. Wer sich danach nochmal daneben benimmt, fliegt raus. Laut dem Verband fruchtet das Konzept bereits. Wie genau, lest ihr hier:

Mülheim-Kärlich EVM-Cup in Mülheim-Kärlich verlief friedlich Handballverband: Gelbe Karte für aggressive Fans wirkt Emotionen gehören beim Sport dazu. Laut Handballverband Rheinland benehmen sich in letzter Zeit aber immer häufiger Fans völlig daneben. Ein neues Projekt soll Abhilfe schaffen.

6:40 Uhr Der Blick auf Deutschland und in die Welt Nach den gestrigen Wahlen in Thüringen und Sachsen kommen heute in Berlin die Führungsmitglieder der Parteien zusammen. Sie werden beraten, welche Koalitionsmöglichkeiten es in Erfurt und Dresden gibt. Uns erwarten also viele Pressekonferenzen der Bundes- und Landesparteien. In Israel herrscht starker Druck auf den aktuellen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu eine Vereinbarung zu treffen, die zu der Befreiung der übrigen Hamas-Geiseln führt. Sechs Geiseln waren zuletzt tot geborgen worden, der Oppositionsführer in Israel, Jair Lapid, hat zum Streik aufgerufen, um die israelische Wirtschaft lahmzulegen. In Manchester wird heute das Strafmaß für einen 12-Jährigen verkündet, der an rechtsradikalen Randalen teilgenommen haben soll. Nachdem in Southport drei Mädchen erstochen und weitere Kinder verletzt worden waren, gab es landesweit Ausschreitungen und Demonstrationen. Da die Strafmündigkeit in Großbritannien mit zehn Jahren erreicht ist, wurde dem Kind der Prozess gemacht.

6:20 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Im Kreis Südliche Weinstraße muss von heute bis zum 25. September immer wieder mit Bundeswehr-Fahrzeugen auf den Straßen gerechnet werden. Die Bundeswehr will mehrere Übungen im Kreisgebiet abhalten. Das als Eifel-Pipeline bekannte regionale Verbundnetz Westeifel geht heute offiziell in Betrieb. Über eine rund 80 Kilometer lange unterirdische Trasse werden rund 250.000 Menschen mit Trinkwasser, Glasfaser und Energie versorgt. Der Bau wurde im Sommer 2018 gestartet. Im Landkreis Ahrweiler geht heute ein besonderes Nahwärmenetz in Betrieb. Auf Basis von klimafreundlicher Geothermie wurde in Altenburg ein so genanntes kaltes Nahwärmenetz errichtet, dass mit Erdsonden zunächst 27 Einfamilienhäuser und ein Seniorenheim mit Wärme versorgt. Die Landes-Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) wird die Anlage besuchen.

6:04 Uhr Wettervorhersage für den Montag Heute und morgen ist es noch mal richtig warm draußen. Für alle Sonnenanbeter eine gute Nachricht. Wer es lieber etwas kühler hat, muss sich voraussichtlich noch bis zur Wochenmitte gedulden. Ab dann gehen die Temperaturen deutlich nach unten. Dicke Wolken ziehen aber auch schon heute über den Südwesten und lassen erste Schauer über uns herab. Gestern Abend hat Wetterexperte Karsten Schwanke das so eingeschätzt:

Mann bei Messerangriff schwer verletzt Lange Zeit war der gestrige Sonntag ein ungewöhnlich nachrichtenarmer in Rheinland-Pfalz. Und das ist eine gute Nachricht, denn das heißt auch, dass kaum etwas Schlimmes passiert ist. Bis, ja bis leider gestern Abend diese Meldung hier rein kam: Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Osthofen im Kreis Alzey-Worms verletzte der eine den anderen schwer mit einem Messer. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Bei beiden handele es sich um Deutsche. Osthofen Staatsanwaltschaft ermittelt Messerangriff in Osthofen: Mutmaßlicher Täter sitzt in U-Haft Nachdem ein Mann in Osthofen im Kreis Alzey-Worms mit einem Messer schwer verletzt worden ist, sitzt ein 26-Jähriger inzwischen in Untersuchungshaft.

Landtagswahlen im Osten: Reaktionen aus RLP Das bundesweit klar dominierende Thema seit gestern Abend: die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. In beiden Bundesländern kassierten die Bundes-Ampelparteien SPD, Grüne und FDP deutliche Wahlniederlagen. Die AfD hingegen fuhr in beiden Bundesländern über 30 Prozent ein, ist in Thüringen stärkste und Sachsen zweitstärkste Kraft hinter der CDU. Die Wahlen galten als wegweisend für die Bundestagswahlen in einem Jahr und schlagen dementsprechend hierzulande hohe Wellen, auch bei den rheinland-pfälzischen Regierungsparteien: Die SPD sprach von einem „Desaster", die Grünen von einer „Zäsur", die Landes-FDP äußerte sich nicht. Aus der rheinland-pfälzischen Opposition gibt es Forderungen nach einem Rücktritt an Bundeskanzler Scholz und Neuwahlen, die AfD forderte mehr Zusammenarbeit. Die Reaktionen der Landesparteien hat mein Kollege Dirk Rodenkirch hier zusammengefasst: RLP AfD in Thüringen stärkste Kraft So reagiert RLP auf die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen Bei den Landtagswahlen in Thüringen ist die AfD laut Hochrechnungen stärkste Kraft geworden. In Sachsen liegt sie knapp hinter der CDU auf Platz zwei. Der rheinland-pfälzische CDU-Landeschef Baldauf warnte vor Koalitionen mit der AfD.