Mit einer Performance ist das Schultheater-Bundesfestival am Samstag in Trier gestartet. Seit 1985 findet es jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt, dieses Jahr in Rheinland-Pfalz. Was das Tolle am Schauspiel ist? Schülerin Klara aus Daun meint: "Dann muss einem gar nichts peinlich sein".