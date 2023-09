Solidarität mit der Familie der missbrauchten Zehnjährigen

per Mail teilen

Nachdem mutmaßlich ein bekannter Sexualstraftäter in Edenkoben ein zehnjähriges Mädchen entführt und missbraucht hat, gibt Sabine Maur, die Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer, eine Einschätzung, was die Tat für die Gemeinschaft in Edenkoben bedeutet und wie die Familie den Fall aufarbeiten kann.