Proteste gegen Sanierungspläne für DRK-Klinik Altenkirchen

Das Krankenhaus in Altenkirchen steht vor dem Aus. Es soll in ein ambulantes Versorgungszentrum umgewandelt werden, weil der Betreiber, die DRK-Krankenhaus- Gesellschaft, insolvent ist. Rund 700 Menschen haben am Freitag für den Erhalt des Krankenhauses als stationäre Einrichtung demonstriert.