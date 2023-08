Tötungsdelikt auf der Kirmes: US-amerikanische Behörden ermitteln

per Mail teilen

Nach dem tödlichen Streit auf der Säubrennerkirmes in Wittlich ist am Sonntag bekannt geworden, dass es sich bei den Tatverdächtigen um zwei US-amerikanische Militärangehörige handelt. In der Nacht auf Samstag war ein 28-Jähriger aus Wittlich erstochen worden. Über das Motiv ist noch nichts bekannt.